L’Inter ai quarti di Champions, Inzaghi: “Ci tenevamo tanto”

Le parole dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Feyenoord e il passaggio del turno in Champions League

Dopo la vittoria nel match di andata l’Inter ha battuto il Feyenoord anche in quello di ritorno, superando così gli ottavi e raggiungendo i quarti di finale di Champions League dove affronterà il Bayern Monaco. Al termine della partita l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport ha commentato: “Ci tenevamo tanto, i ragazzi son stati bravissimi. Li continuo a riempire d’elogi perché se lo meritano e per quello che stanno facendo ne sento poco. Ci basta quello che fanno i nostri tifosi durante le partite, si meritano grandi complimenti i ragazzi per quello che stanno facendo. Giorno di riposo domani come regalo? Quello era doveroso, abbiamo giocato. Da mercoledì siamo arrivati a martedì col Feyenoord facendo 3 partite in 6 giorni, domani ci poteva stare”.

"Do la sensazione di voler vincere tutto? Ti ringrazio, so cosa vuol dire allenare l'Inter. Stasera è stata la mia 200esima partita, ci sono state tantissime gioie e qualche delusione, si cerca di onorare ogni partita e ogni competizione nel migliore dei modi", ha concluso l'allenatore dell'Inter.