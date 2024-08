Serie A, disastro Napoli. Conte: “C’è da vergognarsi”

Brutta sconfitta per il Napoli all'esordio in Serie A, battuto 3-0 da un sorprendente Verona: le parole di Conte

Brutta sconfitta per il Napoli all’esordio in Serie A, battuto 3-0 da un sorprendente Verona. Al termine della partita l’allenatore azzurro Antonio Conte ha detto: “Io mi prendo le mie responsabilità, e se qualcuno non fa attenzione a questo non mi conosce”.

Serie A, le parole di Conte

“Io sono uno che quando parla si prende le responsabilità, stasera me le prendo, c’è da vergognarsi e chiedere scusa però è inutile ripetere quello che ho detto ieri perché altrimenti non mi date rispetto e non ascoltate quello che dico. Pochissime volte sia da calciatore che da allenatore ho vissuto serate come questa. Sono venuto ad allenare questa piazza con entusiasmo perché questa piazza se lo merita. Oggi il mio cuore sanguina, spero che lo faccia anche quello di tanti calciatori“, ha concluso.