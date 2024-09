Serie A, Morata: “Non vedo l’ora di disputare il derby di Milano…”

Alvaro Morata ha parlato del suo rientro in Serie A dopo l'infortunio: il giocatore attende con particolare trepidazione di giocare il derby…

In attesa del rientro sui campi della Serie A, ormai imminente, dopo lo stop per infortunio, Alvaro Morata ha rilasciato un intervista ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante spagnolo ha parlato in particolar modo del derby di Milano tra Milan e Inter, rivelando di essere molto affascinato e trepidante dall’idea di disputarlo da giocatore. Ecco le sue parole: “Il derby? Non vedo l’ora. Sono venuto a vederne un paio da tifoso con cappellino e occhiali neri e nessuno se ne è reso conto. E’ la prima volta che lo racconto, l’ho fatto solo per vedere l’atmosfera che c’era e anche da fuori tutti sanno cosa significa questo derby. Non vedo l’ora di giocarlo e provare l’esperienza di segnare in quella partita e vincerla. Spero di fare una grande partita, loro sono competitivi e hanno una grande squadra. Devi giocare col cuore, tecnicamente puoi sbagliare passaggi e azioni ma non puoi sbagliare nella fame e nella voglia di dare tutto in campo. Puoi perdere anche una partita, ma se avrai dato tutto non ci saranno lamentele”.

Morata: “Davanti i migliori anni di carriera”

Inoltre, il calciatore ha parlato del momento attuale della sua carriera, spiegando come egli si senta al pieno della sua maturità calcistica: “Con i capelli bianchi si vede che uno ha esperienza… Ho imparato da tanti allenatori e tanti compagni, ho davanti i 4-5 anni migliori della mia carriera. Sono pronto a dare tutto e con un grado di esperienza molto alto, questo è un bene per me”.