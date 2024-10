Serie A, Juric: "Questa Roma ha sbagliato tutto. Sull'esonero..."

Juric ha commentato nel post partita l'ultima sconfitta della Roma in Serie A: il tecnico potrebbe ora rischiare l'esonero dalla panchina

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita persa per 5-1 contro la Fiorentina in Serie A, ha parlato l’allenato della Roma, Ivan Juric. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto tutto sbagliato. Prime 7 partite molto concentrati, stasera abbiamo sbagliato sia gioco che atteggiamento. Non me l’aspettavo, venivamo da belle prestazioni e molta solidità. Sono rimasto molto male. 3 giorni fa abbiamo fatto una bella partita con la Dinamo Kiev, stasera ho visto cose brutte soprattutto a livello difensivo e ho scelto di cambiare. Non loro due, ma in generale tutta al squadra. In 7 partite abbiamo subito pochissimo, stasera è stato tutto sbagliato. Ci sono poche scuse e poche cose da dire”.

Juric: “Abbiamo buttato tutto nel cesso”

Il tecnico ha proseguito: “Se prendi 5 gol in 7 partite e subisci pochi tiri, vuol dire che ce la fai alla grande. Stasera abbiamo preso gol ridicoli. Oggi non sono stati concentrati: capitano partite così, speriamo che sia successo tutto oggi e bisogna ripartire come eravamo prima e migliorando. Esonero? Sappiamo com’è il calcio, abbiamo buttato tutto nel cesso oggi. bene i giovani, i vecchi stavano tornando al livello di prima. Noi lavoriamo, decidono altri: rimango dell’idea che in questi 40 giorni abbiamo fatto cose belle, mentre di stasera non me l’aspettavo”.