Serie A, il Parma recupera tre giocatori per il Cagliari

Nel posticipo del lunedì della sesta giornata di Serie A, il Parma affronta il Cagliari: per l'occasione, i ducali recuperano 3 giocatori

Buone notizie in casa Parma in vista del posticipo della sesta giornata di Serie A in programma questa sera contro il Cagliari allo stadio Tardini. Tre recuperi, quelli di Valeri, Hernani e Charpentier che l’allenatore dei ducali, Fabio Pecchia, aveva in realtà già anticipato nella conferenza stampa di viglia: “Valeri è recuperato, ha lavorato abbastanza bene in settimana. Hernani ha messo energie e lavoro nelle gambe, ha migliorato la sua condizione. Anche Charpentier ha lavorato con il gruppo e sarà con noi. Poi ci sono situazioni di ordinaria amministrazione da tenerne conto però arrivano buone notizie in questo senso”.

Pecchia: “La nota dolente è Circati”

Non ci sono solo buone notizie per il tecnico del Parma. Infatti, è notizia della settimana l’infortunio di Circati, il quale ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un infortunio, quello al difensore, che dovrebbe costargli la conclusione anticipata dell’intera stagione sportiva, al pari di Kowalski. Sull’argomento, Pecchia si è espresso così: “Sicuramente la nota dolente è l’infortunio di Circati, c’è grande dispiacere dal punto di vista umano. Gli mando un abbraccio mio, di tutta la squadra e di tutto l’ambiente, così come era successo con Kowalski. Questo ha toccato l’animo della squadra. Poi abbiamo diversi acciacchi, abbiamo qualche ora ancora per smaltirli, alcuni giocatori sono usciti malconci dalla gara di Lecce, pur essendo passati tanti giorni. In questo momento il gruppo deve trovare le risorse per affrontare questo delicato momento”.