Milan, Conceicao: “Credo all’Europa? Contano i risultati”

Le parole dell'allenatore del Milan Sergio Conceicao al termine della partita di Serie A vinta per 4-0 contro l'Udinese

Grazie alle reti di Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders il Milan ha battuto 0-4 l’Udinese. Una vittoria netta per i rossoneri, che salgono così a quota 51 punti in Serie A e si avvicinano per il momento alla zona delle coppe europee. Al termine della partita l’allenatore rossonero Sergio Conceicao ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Credo all’Europa? Pensiamo a lavorare domani, non c’è bisogno di parlarne più di tanto. Quello che conta sono i risultati“. Poi sul brutto infortunio di Maignan (trauma cranico) ha aggiunto: “C’erano due giocatori a terra, due uomini in difficoltà. Mi piace come si è comportato il pubblico, che ha fischiato il giocatore e applaudito l’uomo. Complimenti a loro. Ora Mike è in ospedale e farà gli esami che deve fare“.

Milan, le parole di Conceicao

Sulla difesa a tre: "Anche durante la pausa nazionali abbiamo lavorato a questo sistema, poi non abbiamo avuto tempo di provarla. Ho avuto delle buone sensazioni, ho visto una squadra solida e compatta". Chiosa finale su Theo Hernandez e Jovic: "A livello offensivo Theo è uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo, giocando così è molto più contento. Jovic? Volevamo movimenti di supporto e profondità. Abbiamo lavorato su questo. Ha fatto molto molto bene".