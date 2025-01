Serie A, Ibrahimovic: “Altri arrivi al Milan? Mercato molto difficile”

Ibrahimovic ha parlato a seguito dell'ultimo successo in Serie A del Milan: per il dirigente, il mercato starebbe risultando complicato

In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo terzino destro del Milan, Kyle Walker, Zlatan Ibrahimovic, dirigente del club rossonero, ha parlato dell’eventualità di altri colpi di calciomercato. Ecco le sue parole: “Abbiamo nostri obiettivi, ma è un mercato molto difficile. Stiamo lavorando. Con Walker si è aperta una situazione: non era un obiettivo. Ora stiamo lavorando per altro, in accordo con allenatore. Poi se c’è garanzia, mai. Sappiamo quello che vogliamo fare, stiamo lavorando”.

Ibrahimovic: “Lite Calabria-Conceicao? A me successo mille volte…”

Inoltre, sull'episodio a fine dell'ultima partita in Serie A contro il Parma tra Davide Calabria e Sergio Conceicao, Ibrahimovic ha detto: "C'era tanta adrenalina. Erano due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto. A me è successo mille volte, in campo e fuori dal campo. L'importante è che si sia risolta, addirittura prima che entrassi in spogliatoio. Come società, questa cosa mi è successa a Barcellona, al Milan, a Parigi, allo United: è normale nel senso che succedono. Tutti vogliono vincere a tutti i costi. È stata solo una dimostrazione. Capello quando succedeva a me mi diceva: 'Tranquillo, va bene per la squadra'. Conceicao e Calabria fanno il lavoro per il bene della squadra. È bene che succeda, perchè altrimenti sembra che non freghi nulla. Per l'immagine può sembrare negativo, brutto, ma queste cose succedono".