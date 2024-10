Serie A, Gudmundsson: “La Fiorentina mi ha voluto a tutti i costi”

Gudmundsson ha cominciato nel migliore dei modi anche questa Serie A: il calciatore ha spiegato la sua scelta di trasferirsi alla Fiorentina

Intervistato per La Repubblica, Albert Gudmundsson ha parlato della sua scelta di rimanere in Serie A e vestire la maglia della Fiorentina dopo la grande stagione al Genoa. Ecco le sue parole: “Il motivo principale della mia scelta è che la Fiorentina mi aveva mostrato interesse già da gennaio ed era molto ansiosa di prendermi. Hanno cercato di fare di tutto per farmi venire qui ma non era il momento giusto per alcuni motivi. Poi per tutta l’estate mi hanno chiamato, insieme al mio agente, e mi hanno corteggiato in ogni modo. Tutto questo mi ha dato la giusta motivazione e non ho mai avuto dubbi”.

Gudmundsson: “Palladino è un grande”

Il calciatore ha proseguito parlando del suo allenatore alla Fiorentina, dei suoi nuovi compagni ma anche quelli precedenti: “Palladino è un grande, prima di ogni gara mi dice di incidere e di esprimermi al massimo. Vengo da un piccolo infortunio prima del mio trasferimento a Firenze: lavoro ogni giorno per arrivare al top e sento che sono vicino. De Gea è un fenomeno ma so come batterlo su rigore. Tutte le notti, invece, sogno come far gol a Josep Martínez. Ho giocato sia con Koopmeiners che con Reijnders. Avevamo un ottimo centrocampo all’AZ Alkmaar e noi tre eravamo al top. Sono ottimi interpreti, mi manca giocare con loro. Ma siamo ancora in contatto e siamo tutti molto amici”.