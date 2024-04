Calciomercato Juve, brutte notizie per Ferguson: lesione del crociato

Niente da fare per Lewis Ferguson: dopo la lesione del crociato diminuiscono le probabilità di un suo trasferimento alla Juve

In vista del prossimo mercato estivo la Juve dovrà andare ad acquistare un rinforzo a centrocampo. Insieme a Koopmeiners, tra i nomi più accostati ai bianconeri c'era anche quello di Lewis Ferguson, mezzala scozzese del Bologna. Dopo l'infortunio subito contro il Monza il club rossoblù ha aggiornato sulle sue condizioni: "Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero". Il trasferimento alla Juve diventa ora improbabile: il centrocampista scozzese dovrà rimanere ai box per almeno 6 mesi e difficilmente i bianconeri andranno quindi ad acquistarlo.