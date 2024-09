Juve, De Paola: “Il fronte pro Allegri va subito raffreddato”

Paolo De Paola ha parlato dell'ultima prestazione in Serie A della Juventus, allontanando i promotori del precedente allenatore Max Allegri

Intervistato per Tmw Radio, Paolo De Paola è ritornato sul pareggio della Juventus in Serie A contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “Bisogna assolutamente raffreddare il fronte pro-Allegri e di questo fronte fanno parte molti giornalisti. A me non è dispiaciuta contro l’Empoli la Juventus, al primo anno di rientro di Allegri alla Juve dopo quattro partite aveva incassato sei gol, la Juve ora ha otto punti incassando zero gol. C’è una differenza abissale, ma se vogliamo andare oltre i numeri anche uno 0-0 può avere interpretazioni diverse. La Juventus è sempre andata per linee verticali, poi è mancato lo sbocco. Koopmeiners e Gonzalez hanno sempre cercato la verticale, se non è riuscita a segnare è dovuta all’Empoli che ha vinto con la Roma e ha una certa solidità, gioca bene a calcio e fa densità. È una delle 3-4 squadre di questo campionato che fa densità come Verona e Genoa, provano ad opprimere l’avversaria in ogni zona di campo e sta portando risultati. Vedo però anche nello 0-0 lo stimolo per cercare il gol in casa Juventus, è un possesso palla mai fine a sé stesso e che cerca sempre l’attacco.

De Paola: “Non c’è un problema Vlahovic”

Il giornalista ha proseguito parlando dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco cosa ha detto: Non lo vedo ancora un problema, non è ancora preoccupante. Ha segnato due gol in quattro partite, ha bisogno di una spalla che ancora non c’è e che forse arriverà a gennaio. Vedo nel dialogo con Koopmeiners e Gonzalez una capacità di duettare con i compagni, non lo vedo come un problema. La coralità della squadra lo porterà a segnare e a star bene. Al momento è un po’ frenato, ma i rifornimenti ora gli arrivano e se sbaglia, come fatto clamorosamente a Empoli, non sarà un problema”.