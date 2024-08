Serie A, Dybala in uscita: la Roma “cambia” il sostituto

La Serie A e la Roma potrebbero perdere nelle prossime ore Paulo Dybala: nel frattempo i giallorossi avrebbero individuato un nuovo sostituto

Contro il Cagliari, se pur dalla panchina, Paulo Dybala c’è stato seppur il suo ingresso non è bastato a permettere alla Roma di vincere al debutto stagionale in Serie A. Quella in Sardegna potrebbe però essere l’ultima presenza del talento argentino in maglia giallorossa. Infatti, l’accordo per il passaggio in Arabia Saudita, salvo soprese, sarebbe sempre più vicino.

Per il dopo Dybala la Roma guarda in Spagna

In attesa di definire il suo futuro, la Roma si starebbe guardando attorno per scegliere un sostituto all’altezza della situazione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la pista che poterebbe a Jeremie Boga del Nizza si sarebbe raffreddata. Invece, il nome caldo sarebbe quello di Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid. Il classe 2000, sarebbe valutato 20 milioni di euro e il suo identikit sarebbe ben visto dal club capitolino.