Calciomercato Roma | Lukaku, poco fa l’annuncio in diretta su Sky Sport

Aggiornamenti importanti rispetto a quello che è il calciomercato della Roma. Ecco le ultmie novità in merito alla questione Lukaku

Lukaku alla Juventus? No. Lukaku, molto probabilmente, andrà alla Roma. E proprio in questi minuti stanno arrivando degli aggiornamenti pesantissimi rispetto a quello che sta succedendo sull'operazione in ballo. La Roma, vuole davvero provare il grandissimo colpo per regalare a Mourinho una coppia d'attacco semplicemente da urlo. Più in generale però, quello che adesso vogliono sapere i tifosi della Roma è questo: quante possibilità ci sono, realmente, che l'affare possa andare in porto?

Lukaku alla Roma: ecco la verità — Oggi è stata una giornata bollente in tal senso. Sono andati in scena degli incontri importanti tra le parti e anche lo stesso calciatore non avrebbe posto veti di alcun tipo. Ha voglia di arrivare a Roma, alla Roma. E di vestire la maglia giallorossa. Più in generale, comunque, possiamo dire che quello che conta è un annuncioche sarebbe arrivato solo pochi minuti fa da parte del massimo dirigente romanista.

"Serve cautela, i tempi non saranno brevi. Proveremo a chiudere l’affare nei prossimi giorni". Queste parole sono state riportate in diretta su Sky Sport e svelano come tutto sia ancora in ballo. Qualcuno, dice che questa frase serva per evitare disagi in areoporto nel caso in cui in massa, la tifoseria romanista dovesse riversarsi lì. Di fatto, la situazione è in ballo. E, salvo colpi di scena, Big Rom sarà un nuovo calciatore romanista.