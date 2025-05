Napoli, Conte: “Voglio regalare alla piazza qualcosa di storico”

In conferenza stampa, l'allenatore del Napoli ha presentato l'ultima sfida di Serie A parlando della possibilità di conquistare lo Scudetto

Alla vigilia del match di Serie A contro il Cagliari, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Sicuramente c’è tanta voglia di giocare, veniamo da una stagione bella stressante e chiaramente potrebbe essere l’ultima partita che chiude una stagione per me in una nuova piazza, un nuovo ambiente, dove chiaramente sentiamo la responsabilità di regalare a Napoli, ai tifosi, qualcosa di bello e storico. Io parto dalla mia esperienza che mi ha sempre detto che vincono le squadre che hanno meritato e dimostrato di più. Parliamo di 38 partite, a differenza di tornei brevi, che poi ora non sono neanche così brevi, dove lì è importante il sorteggio, trovi avversari con squalificati o infortunati, in un percorso più breve può spuntare qualcosa di diverso, ma 38 partite sono tante e delineano chi merita”.

Conte: “Io specialista in vittorie come in sconfitte”

Il tecnico ha proseguito: "Io posso essere uno specialista in vittorie, ma anche in sconfitte. La mia carriera parla chiaro se vedete quello che ho perso, quanti finali, 3 di Champions, una di coppa del mondo, uno di Europei, una di Coppa Uefa, ve ne potrei dire tante. Io cerco di essere specialista nell'aiutare il club ed i ragazzi, poi se il nostro meglio ci porta a vincere allora è una grande soddisfazione, ma non voglio che si dimentichi che in carriera ci sono vittorie e sconfitte che mi hanno creato una scorza molto dura ed a volte anche cattiva, che mi fa diventare cattivo a volte".