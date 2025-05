Calciomercato Juve | Conte scatenato: “Porta 2 colpi dal Napoli”

Nuovi aggiornamenti relativi al calciomercato della Juventus e al possibile approdo di Conte in bianconero: il punto

Antonio Conte sembra essere sempre più vicino al ritorno a Torino. In queste ore non si parla d’altro. Anzi, a dire la verità ci sono diverse indiscrezioni che sembrano rendere molto bene l’idea di quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane. Quando – intorno a metà giugno – il tecnico Salentino potrebbe abbandonare il Napoli per tornare all’ombra della Mole. Queste, sono le voci che circolano. E queste, vi confermiamo anche noi. Allo stesso tempo s’iniziano anche a valutare alcune altre questioni che potrebbero stravolgere il calciomercato della Juventus. Considerando che Antonio Conte potrebbe portarsi dietro due colpi super.

Antonio Conte accende il calciomercato della Juventus

Diciamolo subito: ci sarà da lottare con ADL. Ma allo stesso tempo la Juventus sarebbe particolarmente decisa ad affondare un doppio colpo. Il primo, lo sanno pure i sassi: Osimhen. Prima ancora che Conte a volerlo è Giuntoli. Il dirigente bianconero infatti lo insegue da tempo e sarebbe disposto a mettere sul tavolo della Juventus ben 85 milioni di euro. ADL ne chiede 100, facile che si possa trovare una quadra a metà strada. Anche considerando che Vlahovic saluterà e che una 40ina di milioni potrebbero arrivare dalla sua cessione. Ma c’è di più. Conte starebbe valutanco infatti anche un altro nome super dal Napoli.

Juventus, non solo Osimhen nel mirino

Si tratta di McTominay. Ci sarebbe anche lui nella lista dei desideri di Conte, appunto. Il tecnico Salentino vorrebbe provare a portarlo a Torino per dare una svolta in tutti i sensi alla fase offensiva bianconera. Lo sappiamo: per ora siamo alle voci, alle indiscrezioni. Ma nei corridoi del calciomercato, qualcosa, inizia già a muoversi in maniera davvero importanti. Dunque, occhi bene aperti.