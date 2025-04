Monza, Nesta: “Dobbiamo salvare il salvabile”

In conferenza stampa, l'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha presentato la prossima sfida di Serie A, richiamando all'orgoglio

In conferenza stampa, l’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha presentato la sfida di Serie A al Napoli. Ecco le sue parole: “Dobbiamo salvare il salvabile e non lasciarci andare, diciamo sempre le stesse cose ma è così. Per me si può fare anche peggio e quindi non dobbiamo scendere ancora di più. Sappiamo che la salvezza è impossibile, o quasi impossibile, ma dobbiamo tenere una dignità importante. Il confronto coi giocatori c’è stato come in tutte le altre gare. Dopo Venezia ho fatto una conferenza diversa perché le altre partite sono sempre stato in un altro modo. I risultati sono quelli, la classifica è quella ma non è facile. Non dobbiamo fare ancora peggio e non possiamo finire il campionato con 15 punti”.

Nesta: “Si può retrocedere ma diversamente”

L’allenatore ha proseguito: “Si può retrocedere ma diversamente, questo è l’obiettivo che ci mettiamo noi. I confronti ci sono stati sempre, a volte magari un po’ più duri ma il risultato è sempre lo stesso. Questo è quello che non va bene. La squadra sarà come sono io. Non attacco mai i miei giocatori soprattutto a livello pubblico. Sarebbe come togliermi dalla responsabilità e invece io sto nel problema e ne sono parte. Mi devo prendere le mie responsabilità. Se non sono riuscito a portarla con un atteggiamento diverso è una mia responsabilità, dell’ambiente e del momento storico del club. Ma io non mi tiro fuori”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<