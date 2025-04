Rassegna stampa – Conceicao ai margini della Juventus

La rassegna stampa di venerdì 18 aprile: finito ai margini della Juve con il cambio di guida tecnica, tra bianconeri e Conceicao sarà addio

Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Ampio spazio all’Inter e all’intervista ad Andrea Bastoni, tra rievocazione al triplete del 2010 e fame di vittoria. In spalla, l’impresa europea della Fiorentina che, anche grazie a un gol dell’ex Juve Moise Kean, guadagna l’ennesimo accesso alla semifinale di Conference League. Invece, in Europa League la rimonta della Lazio riesce solo a metà, ribaltando all’Olimpico il Bodo/Glimt, ma venendo sconfitta ai rigori.

Corriere dello Sport

Prosegue la preparazioni della Juventus in vista del match contro il Parma. Nonostante qualche piccolo acciacco per Kenan Yildiz, anche contro i ducali non dovrebbe esserci spazio dal 1′ minuto per Francisco Conceicao. Con l’arrivo di Igor Tudor, il giocatore parrebbe finito ai margini del progetto e tutto farebbe pensare a un suo inesorabile addio a giugno a termine del prestito.

Tuttosport

Con un Yildiz a rischio forfait, le luci dei riflettori si sposterebbero su Nico Gonzalez. L'argentino, dall'arrivo di Tudor, sembrerebbe aver cambiato marcia e ora gli si chiederebbe di ritornare decisivo anche sotto porta. Intanto, Arkadiusz Milik, desaparecidos della stagione bianconera, lancia un messaggio motivazionale via social. La sua storia con la Juventus rischierebbe però di essere giunta ai titoli di coda, mentre potrebbe iniziare quella di Agustin Modica, giovane attaccante del Rosario Central seguito proprio dagli emissari di Cristiano Giuntoli. Infine, quello di oggi potrebbe essere il match day Scudetto per le Women.