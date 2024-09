Lega Serie A, il report sulla classifica del campionato

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla classifica del campionato, parlando anche del Napoli.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul campionato. Ecco il comunicato: “La formazione di Conte, partita con la sconfitta di Verona, si trova in testa da sola grazie a un filotto di tre vittorie. Filotto che non riesce all`Inter, fermata sul pareggio a Monza nel posticipo domenicale. Domani l`Udinese, in caso di successo sul difficile terrreno del Parma, può ritrovarsi in vetta da solo. Larga vittoria del Napoli in casa del Cagliari, che prima di capitolare si difende con onore e sfiora più volte il pareggio. Dall`Unipol Domus arriva un chiaro segnale sulla condizione dei partenopei, trascinati dalla coppia d`attacco Kvaratskhelia – Lukaku, autori di un gol a testa con reciproco assist. Sblocca la partita Di Lorenzo al 18`, aiutato da una fortuita deviazione di Mina. La squadra di Nicola reagisce e costringe Meret a miracoli in serie, colpisce una traversa con un tiro dalla distanza di Marin, ma crolla nel finale subendo le reti in sequenza nel giro di 4 minuti di Kvaratskhelia e Lukaku, con Buongiorno che nel recupero firma di testa il poker”.

La classifica

“Con il terzo successo di fila gli azzurri salgono a 9 punti, mentre manca ancora ai rossoblù il successo in questo avvio di stagione. Inzaghi fa turnover in vista dei difficili impegni con City e derby, chiudendo la gara senza centrocampo e attacco “titolari”. Il Monza disputa una buona prova, anche se come a Firenze resta per Nesta il rammarico del mancato successo per un gol subito nel finale. La partita è scivolata via senza grosse emozioni su un pareggio a reti bianche che sembrava scritto, e che poi si è comunque concretizzato anche se con un gol per parte. Molto bello quello di Dani Mota, che all`81` svetta di testa e deposita la palla a fil di palo, puntuale e preciso Dumfries che arriva all`88` sul secondo palo per depositare in porta il rasoterra di Carlos Augusto sporcato da Izzo”.