Del Piero può tornare alla Juve come Chiellini? Il punto - JuveNews.eu

Del Piero entrerà nella dirigenza della Juve come Chiellini? Le ultime novità sull'ex attaccante bianconero dopo le sue dichiarazioni

“Tornare alla Juve? Sarebbe davvero una bella storia da mostrare e raccontare. Quello che è successo tra me e la Juve, in quel periodo di tempo, non è successo prima a nessun altro giocatore. Uno che alla Juve è diventato leggenda, che ha giocato pure in Serie B, che è tornato e ha vinto ancora. 19 anni sono tanti”. Queste le parole di Del Piero alla CBS, dichiarazioni che fanno sognare il mondo bianconero. Tutti i tifosi, infatti, vorrebbero rivedere l’ex attaccante della Vecchia Signora in dirigenza, un po’ come successo recentemente con Chiellini. Alex potrebbe diventare il volto del club nel mondo, simbolo massimo dell’essere juventini. Ma è un sogno che diventerà mai realtà?

Del Piero alla Juve? Le ultime novità

Ogni qualvolta che Del Piero parla in giro per l’Italia e per il mondo c’è un tifoso che spera di rivederlo alla Juve. La situazione è però più complessa di così. Come riportato da Tuttosport, infatti, per il momento non sembra esserci la possibilità di un suo ingresso nella dirigenza. Inoltre, seppur romantico, una figura ingombrante come quella di Del Piero potrebbe cambiare e influenzare l’assetto del club. Le esperienze di De Rossi come allenatore della Roma e Maldini come dirigente del Milan insegnano.