Lega Serie A, tutto il programma della Supercoppa Primavera

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Supercoppa Primavera. Ecco il comunicato sulla gara che vedrà di fronte il Sassuolo campione d’Italia e la Fiorentina: “La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Primavera 2024/2025 avrà luogo al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, martedì 20 agosto 2024 con inizio alle ore 20.30. La gara verrà disputata tra le seguenti due Società: US SASSUOLO CALCIO Campione d’Italia Primavera 1 TIM 2023/2024 ACF FIORENTINA Vincitrice della Primavera TIM Cup 2023/2024 La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia. Per consultare le norme regolamentari e le modalità di accredito per i media, CLICCA QUI”.