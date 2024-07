Juve Primavera, primo contratto da professionista per Biggi

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del primo contratto per Biggi.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sul primo contratto per Biggi: “Un momento da ricordare per un giovane bianconero. Silvano Biggi ha firmato infatti il suo primo contratto da professionista legandosi alla Juventus fino al 2026 e giocherà la prossima stagione in prestito al Como. L’attaccante classe 2006, arrivato in bianconero a gennaio del 2023, è stato protagonista la scorsa annata con la formazione Primavera dopo aver avviato la sua avventura alla Juventus con l’Under 17: ora per Biggi è pronta una nuova avventura dopo essersi legato al Club bianconero. Congratulazioni Silvano e in bocca al lupo!”.