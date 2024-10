Ex Juve, Juric esalta Dybala: "Meraviglia da vedere" - JuveNews.eu

Intervistato dal Corriere dello Sport Ivan Juric parlato delle sue prime settimane alla Roma e dell'ex Juve Paulo Dybala

Intervistato dal Corriere dello Sport Ivan Juric ha parlato di queste prime settimane alla Roma: “Per come mi sento dentro, è come essere in paradiso. Sono consapevole di ciò che succede all’esterno, ma sono totalmente concentrato sul mio lavoro, che è incredibilmente entusiasmante. La squadra sta facendo un lavoro straordinario, e le prestazioni sono in costante miglioramento. A Trigoria mi trovo in un ambiente fantastico, e ho solo sensazioni positive. So che all’esterno la situazione è quella che è, ma bisogna accettarla e andare avanti. Non mi sono mai trovato in una situazione così particolare, ma altrettanto gratificante”.

Le parole di Juric sull’ex Juve Dybala

Sull’ex Juve Dybala: “La prima partita è stata fantastica, così come il primo tempo contro l’Athletic Club. Dopo quella gara, però, ha avuto qualche problema fisico. Con Mark Sertori, il nostro head of performance, che ha grande esperienza, e tutto lo staff, stiamo lavorando per recuperarlo al 100% e far sì che rimanga in forma a lungo, evitando ulteriori ricadute. Ci siamo presi qualche giorno in più per gestire al meglio la situazione. Quando Paulo è in campo, è una vera meraviglia da vedere“. Chiosa finale su Pisilli: “Ti innamori di lui in pochissimo tempo. È giovane, ha ancora margini di crescita, e proviene da una famiglia, diciamo, intellettuale. Lui stesso è un piccolo intellettuale: calmo, sereno, riflessivo. Possiede un talento che raramente ho visto in ragazzi della sua età“.