Lega Serie A, i record della 24esima giornata

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juventus, parlando anche dei record e delle curiosità della 24esima.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “Randal Kolo Muani (cinque reti in tre match) è diventato il primo giocatore capace di segnare almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Da inizio anno tra i giocatori che hanno realizzato più di una rete nei Big-5 campionati europei in corso, Assane Diao è il più giovane (tre – settembre 2005). Mateo Retegui è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol dopo le prime 24 gare stagionali di Serie A con la maglia dell’Atalanta.

Mateo Retegui è solo il quarto giocatore a segnare almeno quattro gol con la maglia dell’Atalanta in un match di Serie A dopo Duván Zapata, Hans Jeppson e Poul Rasmussen. Santiago Giménez è diventato il primo giocatore messicano a segnare con la maglia del Milan nella storia della Serie A; in generale il terzo nel massimo campionato (dopo Hirving Lozano e Johan Vásquez). Christian Pulisic ha servito due assist in una singola partita di Serie A Enilive per la prima volta nel massimo campionato.

Il Torino è rimasto imbattuto per sette gare di fila in Serie A Enilive (1V, 6N) per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2019 (otto in quel caso con Walter Mazzarri). Andrea Pinamonti è l’unico giocatore italiano ad aver segnato almeno quattro gol in trasferta in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A: quattro sia nel 2023/24 che nel torneo in corso. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 8 partite di campionato (5V, 3N): era dal periodo tra gennaio e aprile 2022 che i giallorossi non registravano una striscia positiva in Serie A così lunga.

Paulo Dybala ha trasformato tutti i 17 rigori calciati con la maglia della Roma considerando tutte le competizioni. L’ultimo errore dal dischetto risale all’ultimo calciato con la maglia della Juventus (novembre 2021, contro la Salernitana). La Lazio ha segnato 13 gol con giocatori subentrati in questo campionato, proprio record in una singola stagione di Serie A dal 1994/95 in avanti.

Pedro ha realizzato quattro gol da subentrato in questo campionato, nessun giocatore ha fatto meglio. Giovanni Leoni (18 anni e 50 giorni) è il difensore più giovane ad avere trovato il gol in Serie A da Andrea Papetti con il Brescia (vs Hellas Verona – a 18 anni e 2 giorni), il 5 luglio 2020. Il Cagliari è rimasto imbattuto per sette gare di fila con il Parma in Serie A Enilive (5V, 2N): solamente contro il Sassuolo vanta una striscia aperta di imbattibilità più lunga (otto partite senza sconfitte). Il Bologna è rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte del 2025 (3N) e per la prima volta nelle prime tre gare di un anno solare dal 2012 (3N con Stefano Pioli in panchina)”.

Le altre statistiche

“Wladimiro Falcone ha collezionato la 100a presenza con il Lecce in Serie A Enilive. Contro il Bologna ha festeggiato il 18° clean sheet in giallorosso nel massimo campionato. Il Napoli ha collezionato 55 punti in 24 incontri in questo campionato e solo tre volte ha fatto meglio nell’era dei tre punti a vittoria a questo punto di un singolo torneo di Serie A: 56 nel 2015/16, 63 nel 1017/18 e 65 nel 2022/23.

Il Napoli ha segnato nelle ultime 21 partite di Serie A contro l’Udinese, striscia più lunga di match con almeno una rete all’attivo contro una singola avversaria nella sua storia nel massimo torneo. L’Inter ha vinto due gare casalinghe di fila contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2016 e il 2018 (serie di tre). La Fiorentina non commetteva un autogol in Serie A dal 23 aprile 2023, con Cristiano Biraghi contro il Monza (sconfitta esterna per 3-2)”. Intanto ecco le parole di van der Sar<<<