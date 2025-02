Inzaghi: “Juve? Squadra di assoluto valore”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida di campionato.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida di campionato, in programma domenica prossima. Ecco le sue parole in conferenza dopo il match vinto sulla Fiorentina per 2-1, con due episodi molto discussi, uno per parte: “Chiaramente sarà una partita importante, sentita dalle due società e dalle tifoserie. Affrontiamo una squadra di assoluto valore, andremo a fare una partita importante che conterà anche per la nostra classifica”.

Sul match con la Fiorentina

“Tensioni? La Fiorentina era arrabbiata, come è giusto che sia, come ero arrabbiato io a Leverkusen quando abbiamo preso un gol su un calcio d’angolo nato da un fuorigioco. Non avevo capito cosa fosse successo, c’è stato un attimo di tensione. Poi ho rivisto anche il rigore, che non esiste mai: è intervenuto il VAR che non è intervenuto nel derby e avremmo vinto la partita. Capisco Palladino, la palla è uscita: in quel caso non può intervenire il VAR, poi sul rigore Darmian è a un metro e mezzo ed è intervenuto su un rigore che per me non esiste”. Intanto ecco le parole di Collina sul famoso Perugia-Juventus del 2000, sconfitta che costò lo Scudetto ai bianconeri<<<