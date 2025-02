Van der Sar: “Juve favorita sul PSV. Koop? Si deve togliere un po’ di pressione”

Da Koopmeiners fino a Vlahovic e Kolo Muani: intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex portiere Van der Sar ha parlato di Juve-PSV

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex portiere Van der Sar ha parlato di Juve-PSV: “Stavolta si gioca su andata e ritorno, ma penso che i bianconeri siano ancora favoriti: diciamo 60% Juve, 40% Psv“. Su Vlahovic e Kolo Muani ha poi aggiunto: “Sinceramente Kolo Muani un po’ mi ha sorpreso, sono tantissimi 5 gol in 3 partite con la Juventus. Vlahovic? Ha segnato tanto alla Fiorentina e anche a Torino. Tutti i giocatori hanno bisogno di fiducia, i bomber anche di gol per avvertirla ancora più forte. Il serbo come nove non si discute”.

Juve, le parole di Van der Sar

Su Koopmeiners: “Conosco Koop dai tempi dell’Az Alkmaar, lo avevamo anche seguito per l’Ajax. Alla fine non avevamo spazio a centrocampo e lo ha acquistato l’Atalanta. Koopmeiners è importante per l’Olanda e sono certo che lo sarà anche per la Juve. Magari l’aria olandese del Psv lo sblocca e per lui inizia una nuova stagione. È un numero 8 completo, a me piace molto. Si deve togliere un po’ di pressione, che fa parte del gioco. Il mio giocatore preferito della Juve è Conceiçao. È un gran talento, Francisco, e ha una mentalità da top: non si risparmia ed è molto determinato. Sono stato suo direttore all’Ajax nel 2022-23 ed è davvero un bravo ragazzo. Sono contento per Francisco e per la Juve: un bel colpo. E magari sarà lui, con il suo mix di finte e dribbling, l’uomo decisivo nella doppia sfida contro il Psv. A Conceiçao bastano due strappi dei suoi per fare la differenza”. Nel frattempo Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto di McKennie <<<