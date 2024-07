Lega Serie A, tutti gli appuntamenti di oggi: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sugli appuntamenti odierni delle squadre del campionato.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sugli appuntamenti odierni. Ecco il comunicato sugli eventi di oggi per le squadre del campionato italiano: “LE AMICHEVOLI DI OGGI Martedì 30 Luglio Hull City-Fiorentina, MKM Stadium Hull, ore 20.45 (italiane) Cagliari-Catanzaro, stadio “E. Brunod” di Châtillon, ore 19.00 TANTI AUGURI! 1944: buon compleanno Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza oggi compie 80 anni. 1993: buon compleanno Gianluca Caprari (Monza), 31 anni DA NON PERDERE SU RADIO TV SERIE A CON RDS (per ascoltare clicca qui) RIFLETTORI ACCESI, ORE 21.00-24.00: il riassunto della giornata attraverso le interviste e le opinioni. Gli aggiornamenti in diretta e l’interazione con il pubblico”.