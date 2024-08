Lazio, Fares saluta la Serie A: ufficiale il trasferimento

Fares lascia la Lazio e la Serie A in prestito: il comunicato ufficiale sul trasferimento del giocatore biancoceleste

La fine del mercato estivo si avvicina sempre di più e la Lazio è al lavoro per completare gli ultimi acquisti ma soprattutto per cedere gli esuberi. Se Hysaj e Akpa Akpro devono ancora trovare una nuova sistemazione, Fares ha invece ufficialmente lasciato la Serie A in prestito.

Fares lascia la Serie A

A comunicare la cessione dell’esterno marocchino è stata la Lazio stessa con il seguente comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio comunica la cessione a titolo temporaneo sino al 30/06/2025 del calciatore Mohamed Salim Fares alla società greca FC Panserraikos 1946“. In entrata ora i biancocelesti cercano un rinforzo a centrocampo e il nome numero uno è quello di Folorunsho, in uscita dal Napoli.