Allegri-Juventus, arriva il clamoroso annuncio sul futuro / News

La Juventus ha vissuto un'annata complessa. Difficilissima. Che è seguita ad un'altra ancora peggio, relativa alla scorsa stagione. Possiamo serenamente dire che i bianconeri, adesso, aspirano a qualcosa di decisamente meglio. C'è bisogno di costruire, certo. Ma la necessità numero uno per un club come la Juventus era e rimane la vittoria. Vincere - lo sanno pure i sassi alla Continassa - è l'unica cosa che davvero conta. Ed è per questa ragione che non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere non solo da qui alle prossime settimane ma più in generale da qui alla fine della stagione. Va detto molto limpidamente: c'è bisogno di un vero e proprio terremoto.