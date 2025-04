Juve, la decisione del Giudice Sportivo: due giornate a Yildiz

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juventus, parlando anche dell'espulsione di Yildiz.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juventus, con la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione di Yildiz nella partita con il Monza. Ecco il comunicato: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 YILDIZ Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GHILARDI Daniele (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. GRASSI Alberto (Empoli): per avere, al termine della gara, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Le altre decisioni

"CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CARBONI Andrea (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). COPPOLA Diego (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). HENDERSON Liam (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). LAZARO Valentino (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). PAYERO Martin Ismael (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".