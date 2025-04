Bezzi: “Juve favorita per il quarto posto”

Gianni Bezzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta per il piazzamento Champions.

Gianni Bezzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Rosso ad Yildiz? E’ uno che di botte ne prende il turco, visto la sua efficacia e qualità. Io non me l’aspettavo, il ragazzo ha fatto una cosa che forse neanche lui si è reso bene conto. Ha esagerato nel voler cercare di mettere più energia nel campo. Questo episodio comunque ci sta che riceva questa sanzione”.

Sulla Juve

"Vedo la Juve un passo avanti rispetto al Bologna, che con l'Udinese non ha voluto farsi male, in vista soprattutto della Coppa Italia. In questo momento vedo la Juve favorita. La Lazio è tutto meno che affidabile, che alterna ottime prestazioni a scivoloni, come la partita di ieri dai due volti contro il Parma. E' una squadra che ha una rosa incompleta e mi arrabbio quando qualcuno discute Baroni. Vista la rosa ha fatto una stagione di grandissimo livello. C'è solo una persona responsabile di questo finale, il presidente, che però ha fatto sempre capire che la sua disponibilità è quella. Ieri poi c'era un rigore clamoroso su Romagnoli. E concludo dicendo che Ranieri è un top e punta ad entrare in Champions".