News Juve | Colpo di scena Allegri: “Tutto fatto!” / Gira questa voce

Tra le varie indiscrezioni che stanno circolando rispetto alla Juventus, ce n'è una molto particolare su Allegri

La Juventus di domani sarà vincente. Di nuovo. Questo è il piano di Giuntoli che con tutto il resto della dirigenza sta lavorando per provare a capire da dove iniziare, in sede di mercato, ad operare in maniera convincente e strutturata. Ovviamente ogni minima mossa è stata pianificata da tempo, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare ed è per questo che l’estate bianconera sarà particolarmente calda.

Allegri, il mercato e quel retroscena clamoroso

Oggi la Juventus insegue diversi calciatori. Uno di questi è Sancho. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport in queste ore, già a gennaio c’era stato un primo approccio da parte della Juve. E – stando a quel che viene scritto – il calciatore aveva già dato il suo assenso al trasferimento a Torino, in bianconero. A far saltare tutto, sarebbe stato Max Allegri che (dicono) non aveva nessuna intenzione di cambiare modulo in quel momento dell’anno, quando la Juve sembrava correre spedita nella sfida al tricolore poi “lasciato” all’Inter. Di fatto, Giuntoli non molla. E adesso che in panchina c’è Thiago Motta, si lavora per chiudere quello che sarebbe un colpo importantissimo. E che ora – tra le altre cose – appare anche molto più vicino. Detto ciò, sempre parlando di Juve, occhi bene aperti: Giuntoli starebbe lavorando anche a qualcos’altro di molto grosso <<<