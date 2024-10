Verso Inter-Juve, ancora problemi per Inzaghi: “Infortunio peggiore degli altri”

Aumenta il numero degli infortunati in casa Inter in vista della partita di Serie A contro la Juve: le parole di Inzaghi

Non bastavano gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu: aumentano ancora gli infortunati in casa Inter in vista della partita contro la Juve. Nel corso del match di Champions League contro lo Young Boys, infatti, anche Carlos Augusto si è fermato a causa di un problema fisico. Pessime notizie per l’allenatore nerazzurro, che nel derby d’Italia avrà diverse scelte obbligate. Se in difesa De Vrij potrà sostituire al meglio l’ex Sassuolo e Lazio, a centrocampo l’assenza del turco è molto pesante, soprattutto visto che Barella e Zielinski non sono al meglio della condizione. Per quanto riguarda Carlos Augusto, invece, Dimarco sarà costretto agli straordinari: niente riposo.

Inter, le parole di Inzaghi

Al termine della partita Inzaghi parlando degli infortunati ha spiegato: “Vedremo giorno dopo giorno. Asllani domani tornerà a calciare col pallone e vedremo la sopportazione del dolore, per gli altri due valuteremo con lo staff. Non sono contento perché abbiamo avuto un problema con Carlos, siamo all’inizio di una tornata di partite e abbiamo qualche problema di rotazione, penso che questo sia un infortunio peggiore degli altri. È una mia sensazione, poi ci sarà da valutare, ma nel caso di Calhanoglu e Acerbi ho sensazioni positive e invece in questo mi sembra diverso. Sono cose che succedono a tutti, ma questo è il periodo per noi più complicato“.