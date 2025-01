Inter, Inzaghi: “Lotta scudetto? Prima era la Juve ora è il Napoli: sono anni che la facciamo”

L'Inter è in piena lotta per la vittoria della Serie A: le parole dell'allenatore nerazzurro al termine della partita contro il Lecce

Vittoria netta per l’Inter in Serie A che ha battuto 4-0 il Lecce e si è così riportata a -3 dal Napoli primo in classifica. La formazione nerazzurra si conferma quindi in piena lotta scudetto, soprattutto visto che deve ancora recuperare una partita. Al termine dell’incontro l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha detto: “Abbiamo avuto un grandissimo approccio e ho fatto i complimenti alla squadra perché non era semplice. Giovedì siamo arrivati all’alba da Praga e abbiamo avuto solo due giorni, ma abbiamo organizzato una partita seria. A centrocampo sono venuti a prenderci con grande coraggio, lo sapevamo, ma abbiamo giocato bene tecnicamente e ci hanno annullato anche due gol di mezzo centimetro come a Praga. Sono 5 mesi che giochiamo tre partite alla settimana ma sappiamo che sarà sempre così, i ragazzi sono encomiabili”.

Serie A, le parole di Inzaghi sulla lotta scudetto

Sulla lotta scudetto l'allenatore dell'Inter ha poi aggiunto: "Sono anni che lo facciamo: ora ci sono Napoli e Atalanta, l'anno scorso c'era la Juventus. Stanno facendo un ottimo percorso come lo stiamo facendo noi. Sappiamo che febbraio e marzo saranno i mesi decisivi".