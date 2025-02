Inter, Inzaghi: “Fiorentina arrabbiata, ma il rigore non c’era”

Inzaghi ha parlato in conferenza dopo il successo contro la Fiorentina: per il tecnico, il rigore assegnato ai viola sarebbe inesistente

Nella conferenza stampa successiva al successo in Serie A contro la Fiorentina, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato degli episodi arbitrali della gara che avrebbero condizionato l’andamento del match e il risultato. Ecco cosa ha detto: “La Fiorentina era arrabbiata, come è giusto che sia, come ero arrabbiato io a Leverkusen quando abbiamo preso un gol su un calcio d’angolo nato da un fuorigioco. Non avevo capito cosa fosse successo, c’è stato un attimo di tensione. Poi ho rivisto anche il rigore, che non esiste mai: è intervenuto il VAR che non è intervenuto nel derby e avremmo vinto la partita. Capisco Palladino, la palla è uscita: in quel caso non può intervenire il VAR, poi sul rigore Darmian è a un metro e mezzo ed è intervenuto su un rigore che per me non esiste”.

Inzaghi: “Vittoria determinante per il nostro cammino”

Inoltre, sul valore del successo, l’allenatore ha aggiunto: “Sono stati bravissimi i ragazzi, siamo stati aiutati dal pubblico e abbiamo vinto insieme una partita determinante per il nostro cammino. Abbiamo approcciato bene entrambi i tempi, da squadra matura. Non era semplice, abbiamo trovato la Fiorentina uguale a giovedì e serviva pazienza per muovere la palla. Però siamo stati più veloci, più bravi nelle seconde palle, più equilibrati: a parte il rigore, Sommer è stato tranquillo”. Leggi anche l’approfondimento sugli episodi arbitrali di Inter-Fiorentina <<<