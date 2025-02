Serie A, polemiche per Inter-Fiorentina: “Il pallone era uscito di 20/25 cm”

Dalle parole di Palladino e Inzaghi fino all'analisi di Marelli: il racconto dell'episodio del match di Serie A tra Inter e Fiorentina

Nel corso del match tra Inter e Fiorentina, vinto 2-1 dalla squadra di Inzaghi, non sono mancate le polemiche. Poco prima delle rete nerazzurra, infatti, sembra proprio che palla sia uscita ma il VAR non è intervenuto per fermare l’azione. A fine partita l’allenatore viola Palladino ha spiegato: “Non parlo mai di arbitri, ma c’è rammarico per quel calcio d’angolo“. Intervenuto dagli studi di Dazn l’esperto arbitrale Luca Marelli ha spiegato: “Il pallone era nettamente uscito, almeno di 20/25 centimetri. Poi dal calcio d’angolo è nata una nuova azione, quindi il VAR non può intervenire“.

Serie A, le parole di Inzaghi

Inzaghi ha invece detto: “Tensioni? La Fiorentina era arrabbiata, come è giusto che sia, come ero arrabbiato io a Leverkusen quando abbiamo preso un gol su un calcio d’angolo nato da un fuorigioco. Non avevo capito cosa fosse successo, c’è stato un attimo di tensione. Poi ho rivisto anche il rigore, che non esiste mai: è intervenuto il VAR che non è intervenuto nel derby e avremmo vinto la partita. Capisco Palladino, la palla è uscita: in quel caso non può intervenire il VAR, poi sul rigore Darmian è a un metro e mezzo ed è intervenuto su un rigore che per me non esiste”. Nel frattempo Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto di McKennie <<<