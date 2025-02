Juventus, per il derby d’Italia con l’Inter ritorna l’evento ICONA

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'evento ICONA con l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Domenica 16 febbraio, in occasione del derby d’Italia tra Juventus e Inter, il Legends Club dell’Allianz Stadium sarà ancora una volta il teatro di una grande notte di cucina, grazie al ritorno di ICONA, il progetto con cui Juventus celebra e sostiene la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità. A creare questo percorso gastronomico sarà lo Chef Edoardo Fumagalli, il cui talento ha permesso alla Locanda Margon di Trento, ristorante del Gruppo Lunelli, di brillare nel firmamento della gastronomia nazionale. La sua cucina, leggera, equilibrata e dai sapori ben definiti, si basa su tre pilastri: ingredienti di alta qualità, tecniche culinarie raffinate e libertà di espressione creativa. Edoardo, con un solido background tecnico e una profonda conoscenza delle materie prime, in particolare quelle montane, propone una cucina autentica caratterizzata da una “semplice complessità”, come ama definirla. Classe 1989, ha già un importante curriculum internazionale che lo ha visto spaziare in grandi cucine come quella del Taillevent di Parigi e del Daniel a New York”.

Le altre informazioni

"Ad affiancarlo in cucina in questa esclusiva serata che celebra la Cucina Italiana saranno presenti Chicco e Bobo Cerea, Resident Chef dell'Allianz Stadium e custodi del prestigioso ristorante "Da Vittorio". Gli ospiti saranno accolti da un calice di Ferrari Maximum Blanc de Blancs, mentre Ferrari Perlé Rosé e Ferrari Riserva Lunelli, due Riserva Trentodoc della Casa che si distinguono per raffinatezza e versatilità negli abbinamenti, accompagneranno l'esperienza gustativa della cena. ICONA non è solo un evento culinario, ma una vera e propria celebrazione dell'eccellenza italiana, dove calcio e alta cucina si incontrano in un connubio perfetto. Un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile, all'insegna della passione per i colori bianconeri e per i sapori autentici del nostro territorio. ICONA è un evento esclusivo dedicato agli ospiti del Legends Club. Per maggiori informazioni su come acquistare gli ULTIMI posti disponibili, cliccate qui".