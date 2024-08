Gravina: “Napoli, Juve, Milan, Inter: sarà una Serie A combattuta”

Chi vincerà la prossima Serie A? Intervistato dal Corriere dello Sport il presidente della FIGC Gravina ha parlato della lotta scudetto

La Serie A 2024/25 è ufficialmente iniziata e l’Inter ha tutte le carte in regola per ripetere la vittoria della passata stagione. Vincere lo scudetto non sarà però così facile, la concorrenza è la lotta per la testa del campionato sarà dura.

Serie A, le parole del presidente della FIGC Gravina

Intervistato dal Corriere dello Sport il presidente della FIGC Gravina ha detto: “Il campionato lo immagino più combattuto per lo scudetto. Conte al Napoli, Thiago alla Juve e anche il Milan possono ridurre il gap con l’Inter. Italiano mi incuriosisce, la Fiorentina di Palladino ha le carte in regola per ripetere l’exploit del Bologna”.