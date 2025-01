Fiorentina, Pablo Mari: “Kean tra i più forti attaccanti della Serie A”

In conferenza, Pablo Mari ha parlato dell'attaccante, nuovo compagno di squadra, Kean, indicandolo tra i migliori in Serie A nel suo ruolo

In conferenza stampa, la Fiorentina ha presentato il suo nuovo difensore centrale, proveniente dal Monza, Pablo Mari. Tra le domande poste al neo viola, anche quella su quello che è il suo nuovo compagno, Moise Kean. Ecco le sue parole: “Contro di noi, e anche qua a Firenze, con Kean mi sono trovato in difficoltà. È uno dei migliori attaccanti della Serie A, ci siamo divertiti tanto a sfidarci. E sapere che dietro di te hai De Gea, è un valore aggiunto. Un portiere di livello mondiale, faremo grandi cose”.

Pablo Mari: “Non vedevo l’ora di essere qua”

Inoltre, sul suo approdo alla Fiorentina ha aggiunto: "Prima di tutto volevo ringraziare il presidente Ferrari, Pradè e il mister. Entrare in questo progetto mi dà tantissima felicità e voglia di arrivare al weekend per vestire questa maglia. La trattativa è stata lunga, quando ti chiama la Fiorentina non vedi l'ora di essere qua. Oggi sono contentissimo di essere al Viola Park e fare un bel lavoro. Del mister ho trovato ciò che avevo lasciato fin quando eravamo insieme, mi ha sempre tenuto in considerazione e voglio ripagare la sua fiducia. Mi dà l'opportunità di essere in un grande progetto. Sono contentissimo di essere qua, fa parte del prime della mia carriera. Sto bene fisicamente ed è importante, sono sicuro che faremo molto bene. Non vedo l'ora di mettermi la maglia".