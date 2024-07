Dybala saluta la Serie A e torna in Argentina? Le parole di Paredes

Dybala è al centro del progetto della Roma di Daniele De Rossi ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Serie A

Dybala è al centro del progetto della Roma di Daniele De Rossi ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Serie A. A rivelarlo è stato Leandro Paredes, che intervistato da Tyc Sport ha detto: “Sto facendo impazzire Paulo, voglio tornare al Boca e portarlo con me, ma sarà difficile”.

Serie A, le parole di Paredes

“Lui è cresciuto nell’Instituto e poi non so se voglia giocare ancora in Argentina. Abbiamo visto insieme la finale della Libertadores a casa. Mio figlio ha iniziato a piangere e gli ho detto di stare calmo che papà sarebbe tornato insieme allo zio Paulo“, ha concluso il centrocampista argentino.