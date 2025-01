Conceicao dopo la vittoria della Supercoppa: “Il Milan deve essere in UCL, non ottavo”

Le parole dell'allenatore del Milan Sergio Conceicao al termine della vittoria della Supercoppa italiana 2025

Da 0-2 a 3-2: il Milan ha rimontato il doppio svantaggio e in finale contro l’Inter ha vinto la Supercoppa italiana 2025. Al termine della partita l’allenatore rossonero Conceicao in conferenza stampa ha detto: “Sono davvero contento per i giocatori. L’ambiente non era al meglio: abbiamo curato in questi pochi giorni dettagli molto importanti. Abbiamo affrontato due squadre di grandissimo livello, grandi meriti vanno dati ai giocatori. Il lavoro, comunque, non è finito: ci aspettano molti mesi davanti. Il Milan dev’essere in zona Champions, non all’ottavo posto!“.

Supercoppa, le parole di Conceicao dopo Inter-Milan

Sulla rimonta ha aggiunto: “Abbiamo parlato di qualche aspetto difensivo nell’intervallo ma abbiamo preso un gol non bello al rientro. Questa squadra, comunque, ha carattere e l’ha dimostrato. Difesa? Se vogliamo essere compatti tutti i reparti sono importanti: dobbiamo mantenere la squadra stretta. Io so che con i difensori e i centrocampisti che abbiamo possiamo fare ancora meglio: se vogliamo tornare ad essere il grande Milan dobbiamo avere più coraggio”. Chiosa finale su Rafael Leao: “Ha cambiato la partita: è un fenomeno! Secondo me può essere il miglior giocatore del mondo: se mette la sua qualità al servizio della squadra diventerà ancora più forte!”.