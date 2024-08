Como, Varane: “La Serie A è un campionato in crescita”

Raphael Varane si è presentato per la prima volta in conferenza stampa del Como: il difensore centrale ha esaltato la crescita della Serie A

Nella conferenza stampa di presentazione di Raphael Varane, nuovo difensore del Como, l’ex Real Madrid ha parlato anche del suo approdo in Serie A. Il calciatore avrebbe elogiato il massimo campionato italiano, considerandola come competizione in ripresa.

Le parole di Varane

Ecco cosa ha detto: “Qui c’è un ambiente professionale unico e bellissimo: le mie prime impressioni sono state molto positive. Non avevo mai pensato di giocare in Italia, ho sempre tenuto aperte tutte le porte, ma ora la Serie A sta crescendo e investendo molto, le ambizioni della Lega e del club sono molto alte. Era il momento perfetto per venire qui”.