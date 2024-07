Como, Varane arriva in Serie A: ora è ufficiale

Raphael Varane è un nuovo giocatore del Como: il comunicato sull'acquisto del difensore francese e le sue parole

Il Como ha ufficializzato l’acquisto dell’ex Real Madrid e Manchester United Raphael Varane. Ecco il comunicato: “Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore francese Raphaël Varane, la scorsa stagione al Manchester United, con un contratto di due anni con opzione di prolungamento. Considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, Varane ha vinto tre titoli de La Liga e quattro Champions League durante la sua permanenza al Real Madrid”.

Serie A, le parole di Varane

Il difensore francese ha detto: “All’inizio ero curioso di scoprire di cosa si trattasse e poco dopo ho realizzato quanto questo progetto sia speciale e diverso da tutti gli altri che mi erano stati proposti, quindi ho voluto saperne di più. Più mi immergevo nel progetto è più diventava interessante e questo mi ha dato una prospettiva diversa su ciò che volevo fare. Una volta che la cosa è diventata concreta è andata subito in cima alla mia lista e siamo riusciti a concludere. Sono davvero molto felice. C’è molto da fare ed è molto stimolante. Ho molta esperienza ai massimi livelli, e ora poter condividere queste conoscenze per aiutare un club a costruirsi per arrivare in alto è un qualcosa di bellissimo”.