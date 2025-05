Bologna, Italiano: “Quarto posto? Focus sulla Coppa Italia”

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato dopo l'ultima sconfitta in Serie A, parlando degli obiettivi del finale di stagione

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della sconfitta in Serie A contro il Milan, ha parlato l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Fino al pareggio del Milan si è visto un bel Bologna, peccato per questo blackout che non ci ha permesso di finire la partita come l’abbiamo interpretata. I cambi ci hanno dato tantissimo, stavolta invece è successo agli avversari, però per 60-70 minuti abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Quarto posto? Oggi l’obiettivo era quello di ottenere punti attraverso quello che facciamo di solito, le squadre viaggiano a una velocità supersonica e oggi non siamo riusciti a portare a casa qualcosa. Sei punti possono darci ancora qualcosa e cercheremo di andargli a prendere, da stasera il focus è sulla finale che è la partita più importante da tanti anni a questa parte per il Bologna”.

Italiano: “In finale dovremmo essere liberi di testa”

L'allenatore ha proseguito: "La devi giocare come 70 minuti che abbiamo fatto oggi, in maniera spensierata e senza farsi prendere dall'effetto stadio e dai campioni che hanno a disposizione. Dobbiamo essere liberi di testa, sbagliare poco e dimostrare quello che ci ha permesso di arrivare in finale. Cercheremo di proporre queste caratteristiche in una delle partite più importanti della storia del Bologna".