Atalanta, Maldini: “Il calcio di Gasperini è particolare”

Daniel Maldini ha parlato del suo impatto con la squadra dell'Atalanta, confermando la particolarità del calcio proposto dal tecnico Gasperini

Intervistato per L’Eco di Bergamo, Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta, ha parlato del suo approccio con il mondo nerazzurro. Ecco alcune sue dichiarazioni: “È vero, tutti dicono che il calcio di Gasperini è molto particolare e lo confermo. Richiede tempo adattarsi, ma sto imparando in fretta e fisicamente sto sempre meglio dopo l’infortunio. Sto entrando nei meccanismi del suo gioco e ogni giorno noto miglioramenti. Cambio di obiettivi tra Monza e Atalanta? Le motivazioni sono altissime ovunque. Certo, gli obiettivi sono diversi, ma la determinazione e gli stimoli che servono in campo sono sempre gli stessi. Il salto di qualità, però, è evidente”.

Maldini: “Atalanta ideale per fare uno step di carriera”

Il giocatore ha anche affermato: "Devo dire che l'accoglienza è stata ottima fin da subito, sia da parte dei giocatori più esperti come Marten de Roon, sia da tutti gli altri compagni. Mi sono sentito a mio agio dal primo giorno, nonostante l'esperienza di un inserimento a metà stagione non sia mai facile. Era chiaro che fosse il posto ideale per fare uno step importante nella mia carriera. Una società seria, molto ben organizzata, con strutture che ti permette di dare sempre il massimo. A Zingonia ho avuto la conferma di ciò che immaginavo dall'esterno. Anche se devo dire che nella mia carriera finora, da Milanello al centro del Monza, ho sempre trovato ottime condizioni per lavorare".