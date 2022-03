Zauli: “Vittoria su un campo difficile. Contento per De Winter”

Le parole del mister della squadra Under 23 dopo l'importante vittoria sul campo della Pro Sesto. Ora sono sei i risultati utili consecutivi.

La squadra Under 23 ha vinto con la Pro Sesto. Andiamo a leggere il commento, le parole del tecnico e il tabellino dal sito web ufficiale della Juventus: "Un’altra prova di carattere permette alla Juventus Under 23 di tornare dalla trasferta di Sesto San Giovanni con tre punti in più in classifica. Contro la Pro Sesto decide un gol nel finale di Koni De Winter, al rientro post infortunio. Un successo che proietta i ragazzi di Mister Zauli a quota 46 punti, ampiamente all’interno della griglia play-off. Questo è il sesto risultato utile consecutivo dei bianconeri che hanno ottenuto in queste ultime gare quattro vittorie e due pareggi".