Juventus, la difesa torna impenetrabile: è la seconda in Europa

La Juventus ha ritrovato la sua identità, come dimostrato ampiamente negli ultimi mesi dal miglioramento della fase difensiva.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo un periodo di appannamento, sembra aver ripreso il proprio cammino verso i tre obiettivi finali. In campionato il quarto posto è lì, alla portata dei bianconeri, che attualmente ricoprono proprio quella posizione, con la possibilità oggi pomeriggio di allungare ancora sull'Atalanta e andare a più sei, nonostante agli orobici manchi ancora una partita da recuperare. In Coppa Italia la semifinale d'andata è stata vinta contro la Fiorentina, per giunta in trasferta, quindi un piede è già in finale. La Champions è forse la competizione dove c'è più prudenza e paura, per i vari trascorsi e per il ritorno molto difficile da giocare.

I successi dei bianconeri in questa stagione sono però da imputare alla difesa, vero e proprio punto di forza della Vecchia Signora. Nelle ultime due stagioni, con Sarri e Pirlo, Madama sembra aver perso quel suo tratto distintivo, guarda caso corrisposto poi con annate non felicissime. Con Allegri, maestro di questo fondamentale, la difesa è tornata ad essere un bunker e dopo aver registrato il dato dei gol subiti, la Juventus ha cominciato ad inanellare diversi risultati utili consecutivi, sintomo di una nuova-vecchia solidità ritrovata, anche grazie ai componenti del famoso ciclo di vittorie dell'ultimo decennio come Bonucci e Chiellini.

Il dato che riporta La Gazzetta dello Sport è abbastanza indicativo: da novembre in poi la Juventus ha la seconda miglior difesa d'Europa, solo dopo il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I bianconeri, dopo l'iniziale periodo di crisi e di sbandamento, coinciso con i 10 gol subiti nelle prime 6 partite, hanno blindato la difesa, basti vedere il dato numerico: 15 gol subiti nelle altre 21 partite di Serie A, meno di uno a partita. In Coppa Italia la storia non cambia, 2 gol subiti in 3 match, mentre in Champions, nelle 7 partite le reti subite sono 7, di cui 4 soltanto nella sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea.