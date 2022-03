Under 23, il gol di De Winter mette ko la Pro Sesto

La squadra di mister Lamberto Zauli esce da Sesto San Giovanni con i tre punti grazie a un gol nel finale del difensore belga, al rientro.

redazionejuvenews

La squadra Under 23 vince in trasferta contro la Pro Sesto. Andiamo a vedere come è andata con il report del match pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "La Juve, in fiducia dopo i cinque risultati utili consecutivi, parte con determinazione anche questo pomeriggio a Sesto San Giovanni. La prima vera occasione del match, infatti, è di marca bianconera e porta la firma di Brighenti che con un pericoloso diagonale sfiora il palo. Evitato il gol, arriva immediata la reazione della Pro Sesto: Ghezzi, a due passi da Israel, devìa la sfera, ma l’estremo difensore bianconero si supera con un grande intervento. La gara vive di strappi e al 36’ è ancora Brighenti a spaventare Del Frate con un pallonetto dalla lunghissima distanza che si spegne di poco alto sopra la traversa. E a Brighenti, come già capitato in precedenza, risponde ancora Ghezzi con una conclusione che non preoccupa Israel. Portiere uruguaiano che, invece, respinge con più difficoltà il potente tentativo di Gattoni. Al termine della prima frazione, però, le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa il primo squillo è ancora bianconero con uno scatenato Brighenti che, con un gran mancino dalla distanza, colpisce il palo della porta difesa da Del Frate. Juve vicina al vantaggio, ma soprattutto in totale gestione del match in questo secondo tempo e mai in affanno. Tra il 65’ e il 67’ la squadra di Mister Zauli ci prova due volte prima con Da Graca e poi con Cudrig, ma entrambi i tentativi vengono neutralizzati da Del Frate. I bianconeri continuano a spingere, ma il gol non arriva e a meno di dieci minuti dal 90’ rimangono anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Sersanti.

La gara, dunque, sembra indirizzarsi verso un pareggio a reti bianche, ma al minuto 89, esattamente quattro giri di orologio dopo il suo rientro in campo post infortunio, Koni De Winter porta in vantaggio i bianconeri: da corner, sul secondo palo, si coordina alla perfezione e con il destro sblocca il match. Nel finale la Juve avrebbe addirittura la possibilità di raddoppiare su calcio di punizione, ma la traiettoria disegnata da Cudrig si stampa sulla traversa. Poco male, perché al triplice fischio i bianconeri esultano ugualmente per altri tre punti pesantissimi in ottica play-off".