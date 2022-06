Zauli lascia l’under23: “Grazie di tutto mister”

Una stagione complicata e interrotta a causa della pandemia, ma che ha messo ugualmente in mostra le ottime doti da allenatore di Lamberto Zauli, sia sul piano dei risultati sportivi sia su quello legato alla crescita di giovani talenti. Un’avventura che è proseguita, poi, sulla panchina della Juventus Under 23 sempre con un obiettivo prioritario rispetto agli altri: far crescere i giovani che si affacciavano per la prima volta al professionismo. E così è stato, perché grazie alla sua cura del dettaglio e a quella del suo staff sono state tante le note positive al termine di queste due stagioni. Soffermandosi maggiormente su quest’ultima, il percorso compiuto dai bianconeri è stato strepitoso tenendo in considerazione il fatto che sono state ben 47 le gare ufficiali disputate.

Record di punti nella regular season, frutto di un cammino maturo e consapevole, ma soprattutto una cavalcata straordinaria nella fase playoff interrotta soltanto a un gol dalla semifinale. Sì, perché il campionato dell’Under 23 si è chiuso allo Stadio “Euganeo” di Padova con una vittoria per 1-0 che non è bastata per continuare a coltivare il sogno di arrivare fino in fondo in questi playoff per la promozione in Serie B. E non è finita qui. È stato un cammino da incorniciare anche e soprattutto perché ha permesso a tanti giovani di allenarsi, esordire e accumulare presenze e minuti in Prima Squadra. E questa è sicuramente una delle gratificazioni più grandi: la maturità di un gruppo passa anche e soprattutto da tappe come queste. Emozioni forti e tanta gratificazione, dicevamo, anche perché se tutto questo è successo il merito è anche e soprattutto di Mister Zauli, al quale auguriamo il meglio per il suo futuro. Grazie di tutto, Mister!" (Juventus.com)