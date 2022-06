Calciomercato Juventus, Di Maria sì. Ma Pedullà fa un altro nome: si può!

In attesa di Paul Pogba (che arriverà), la Juventus ora si sta concentrando su un altro tema caldissimo del suo calciomercato : gli esterni d'attacco. La Vecchia Signora vorrebbe portarne a Torino un paio. Uno solo non basterà, visti gli addii di Dybala , Bernardeschi e forse pure di qualcun altro.

L'obiettivo numero uno è sempre Angel Di Maria , che sarebbe una priorità per Allegri al pari di Pogba. E su questo fronte ci sono novità importanti. Secondo Tuttosport infatti, l'argentino si starebbe convincendo a dire di sì alla proposta della Juve . Cresce l'ottimismo per Di Maria, con la decisione definitiva che dovrebbe arrivare nelle prossime 72 ore.

La Juventus e Allegri attendono dunque con fiducia la risposta di Di Maria, ma intanto Madama si muove anche in altre direzioni e per altri nomi. Che potrebbero non essere alternativi, ma complementari a Di Maria. Di uno di questi ha parlato in queste ore il grande esperto di calciomercato Alfredo Pedullà <<<