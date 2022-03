Under 23, la lista dei convocati per la sfida al Südtirol

La lista dei giocatori a disposizione di mister Zauli per la partita di oggi contro la squadra altoatesina, grande capolista del girone A.

redazionejuvenews

Oggi la Juventus Under 23 avrà un impegno importante. La squadra bianconera affronterà la grande capolista del girone A: il Südtirol. La squadra di Bolzano sta dominando il campionato con i suoi 73 punti in classifica, a più 7 dal Padova secondo e addirittura a più 18 sulla FeralpiSalò terza. La squadra di mister Zauli viene da un ottimo periodo di forma e non vorrebbe fermarsi qui. L'obiettivo è quello di rimanere agganciati al treno dei playoff, come ha confermato il tecnico bianconero nella presentazione del match. La Juventus attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha comunicato l'elenco dei convocati per la gara.

"UNDER 23 | I CONVOCATI PER IL BIG MATCH CONTRO IL SÜDTIROL Nella trentunesima giornata di campionato la Juventus Under 23 è pronta a scendere in campo contro la capolista Südtirol. Sono sei i risultati utili consecutivi dei bianconeri che arrivano a questo big match con il morale alto. Fischio d'inizio alle 14:30, al "Moccagatta" di Alessandria. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Mister Zauli per questa partita. I CONVOCATI: 1 Israel Wibmer, 3 Stramaccioni, 4 Riccio, 7 Sekulov, 8 Leone, 9 Da Graca, 11 Brighenti, 13 Poli, 15 Verduci, 17 Zuelli, 19 Palumbo, 20 Iocolano, 22 Raina, 23 Aké, 26 Barbieri, 27 Cudrig, 28 Barrenechea, 30 Boloca, 31 Pecorino, 35 Mulazzi, 44 Siano, 45 Lipari.

LE CONDIZIONI DI ANZOLIN E COMPAGNON: Matteo Anzolin è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. In seguito all’infortunio occorso nella gara di domenica con la Pro Sesto Mattia Compagnon è stato sottoposto ad accertamenti presso il J|Medical che hanno rilevato un trauma distorsivo della caviglia destra. Entrambi i calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività".

Dall'elenco inoltre sono assenti Soulé, vittima di una sindrome influenzale, e De Winter per un affaticamento muscolare. Quest'ultimo era rientrato segnando un gol decisivo nell'ultimo impegno dei bianconeri, ma lo staff ha preferito non rischiarlo, perché non è ancora al meglio.