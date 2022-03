Juventus, casting per il play: in cima alla lista c’è Paredes

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Paredes per il calciomercato estivo: la concorrenza però non manca per il centrocampista argentino.

redazionejuvenews

LaJuventus lavora già per il calciomercato estivo. Il club bianconero, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe alla ricerca del tanto bramato regista, pedina mancante nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora avrebbe messo diversi nomi sul tavolo da sondare, ma il preferito del club piemontese rimarrebbe Leandro Paredes, mediano del Paris Saint Germain. Il calciatore argentino, oramai da diverso tempo non è un titolare della squadra parigina, motivo per cui l'ex Roma potrebbe decidere di cambiare aria in vista della prossima stagione, per evitare anche di perdere il Mondiale di Qatar 2022 in programma il prossimo inverno con la maglia dell'Argentina.

I bianconeri sono alla ricerca di un regista dall'addio di Pjanic, due anni fa, ma in ogni sessione di mercato, la dirigenza non è mai riuscita ad accontentare le richieste dei vari allenatori. In questo momento il ruolo di play lo sta ricoprendo Arthur, che per la prossima stagione è in bilico e potrebbe salutare Torino dopo due stagioni complicate. Locatelli, altro calciatore che può giocare in quel ruolo, è visto da Allegri come mezzala, esattamente la posizione cucita sul classe '98 prima da De Zerbi e poi da Mancini in Nazionale. Tutti gli altri centrocampisti sono interni o incursori, quindi la Juventus deve correre ai ripari per ovviare a questa mancanza.

Paredes, in Francia dal 2019, non è mai stato un punto fermo dei francesi, ma nonostante questo, ha molte richieste sul mercato. Infatti, nelle ultime ore anche l'Inter avrebbe messo gli occhi sul calciatore, nel caso in cui Brozovic non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Comunque, il costo dell'operazione per il classe '94 dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni, vista la scadenza del contratto tra un anno, nel 2023, mentre l'ingaggio dell'ex Roma attualmente è di oltre 7 milioni, troppi forse per le casse italiane, ma il Decreto Crescita potrebbe dare una mano.